Госкомитет призвал координировать работу религиозных общин для противодействия угрозам

В Государственном комитете по работе с религиозными образованиями призвали координировать деятельность религиозных общин для противодействия угрозам культуре совместного проживания в Азербайджане.

Как сообщает западное бюро Report, об этом заявил журналистам заместитель председателя Госкомитета Гюндуз Исмаилов в рамках региональной конференции "Культура совместного проживания как духовная опора общества" в Гёйгёле.

"Азербайджан - уникальная страна, где представители разных народов и религий живут вместе на протяжении веков, а возможно, и тысячелетий. История иудаизма в Азербайджане насчитывает 26 веков. Христианство начало распространяться на этой территории еще в первом веке - с момента своего возникновения. Ислам уже 13 веков является здесь ведущей религией. При этом, несмотря на его ведущую роль на протяжении этого периода, иудаизм и христианские конфессии также сохранили здесь свое присутствие", - отметил он.

Исмаилов подчеркнул, что культура совместного проживания является образом жизни азербайджанского народа и одновременно частью государственной политики.

"Сохранение культуры совместного проживания и ее передача будущим поколениям сегодня являются задачей государственной политики, а также благородной миссией как государственных служащих, так и наших религиозных деятелей. В этой связи мы считаем важным координировать деятельность религиозных деятелей и общин, чтобы противодействовать группам, угрожающим этой культуре, а также идеологической пропаганде, способной создавать такие угрозы. Важно и своевременно информировать религиозных деятелей и общины об этих процессах. Это также одна из основных целей региональных конференций", - сказал заместитель председателя Госкомитета.