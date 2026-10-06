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    Госкомитет призвал координировать работу религиозных общин для противодействия угрозам

    Религия
    • 06 октября, 2026
    • 12:30
    Госкомитет призвал координировать работу религиозных общин для противодействия угрозам

    В Государственном комитете по работе с религиозными образованиями призвали координировать деятельность религиозных общин для противодействия угрозам культуре совместного проживания в Азербайджане.

    Как сообщает западное бюро Report, об этом заявил журналистам заместитель председателя Госкомитета Гюндуз Исмаилов в рамках региональной конференции "Культура совместного проживания как духовная опора общества" в Гёйгёле.

    "Азербайджан - уникальная страна, где представители разных народов и религий живут вместе на протяжении веков, а возможно, и тысячелетий. История иудаизма в Азербайджане насчитывает 26 веков. Христианство начало распространяться на этой территории еще в первом веке - с момента своего возникновения. Ислам уже 13 веков является здесь ведущей религией. При этом, несмотря на его ведущую роль на протяжении этого периода, иудаизм и христианские конфессии также сохранили здесь свое присутствие", - отметил он.

    Исмаилов подчеркнул, что культура совместного проживания является образом жизни азербайджанского народа и одновременно частью государственной политики.

    "Сохранение культуры совместного проживания и ее передача будущим поколениям сегодня являются задачей государственной политики, а также благородной миссией как государственных служащих, так и наших религиозных деятелей. В этой связи мы считаем важным координировать деятельность религиозных деятелей и общин, чтобы противодействовать группам, угрожающим этой культуре, а также идеологической пропаганде, способной создавать такие угрозы. Важно и своевременно информировать религиозных деятелей и общины об этих процессах. Это также одна из основных целей региональных конференций", - сказал заместитель председателя Госкомитета.

    Гюндюз Исмаилов Государственный комитет по работе с религиозными организациями
    Gündüz İsmayılov: Birgəyaşayış mədəniyyətimizə yönəlik təhdidlərə qarşı fəaliyyət koordinasiya edilməlidir
    State Committee calls for coordination among religious communities to counter threats
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