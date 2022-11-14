Госкомитет: При назначение на религиозные должности в Азербайджане предпочтительнее нацкадры

”В Азербайджане и впредь будет отдаваться предпочтение назначению на религиозные должности лиц, не подвергшихся внешнему влиянию".

В Азербайджане и впредь будет отдаваться предпочтение назначению на религиозные должности лиц, не подвергшихся внешнему влиянию.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров.

"В то же время в законодательстве имеются определенные ограничения на религиозную деятельность лиц, получивших образование за рубежом. Однако в исключительных случаях мы назначаем на религиозные должности и таковых, если имеется положительное заключение по итогам прохождения специальной проверки. И впредь мы планируем продолжить назначение на религиозные должности здравомыслящих и не подвергшихся внешнему влиянию лиц”, - подчеркнул зампредседателя.