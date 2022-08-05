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Госкомитет: Нападение на посольство Азербайджана в Великобритании осуждено в ходе пятничных проповедей

Госкомитет: Нападение на посольство Азербайджана в Великобритании осуждено в ходе пятничных проповедей На основании рекомендаций Государственного комитета по работе с религиозными образованиями, в ходе пятничных проповедей в мечетях было осуждено нападение на посольство Азербайджана в Великобритании, совершенное радикальной религиозной группировкой, члены
Религия
5 августа 2022 г. 17:21
Госкомитет: Нападение на посольство Азербайджана в Великобритании осуждено в ходе пятничных проповедей
Report

На основании рекомендаций Государственного комитета по работе с религиозными образованиями, в ходе пятничных проповедей в мечетях было осуждено нападение на посольство Азербайджана в Великобритании, совершенное радикальной религиозной группировкой, члены которой совершили акт вандализма в отношении государственных атрибутов и выкрикивали радикальные религиозные лозунги.

Как сообщили Report в пресс-службе Госкомитета, в комитет регулярно поступают обращения от религиозных деятелей по поводу вывешивания государственного флага в ряде мечетей, и эта инициатива постоянно поддерживается Комитетом.

"Сегодня это можно наблюдать во многих наших мечетях. Таким образом, государственный флаг развевается во всех действующих в Азербайджане мечетях. Государственный комитет по работе с религиозными образованиями поддерживает и поощряет этот шаг", - отметили в Госкомитете.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Komitəsi: "Cümə namazlarında Azərbaycanın Britaniyadakı səfirliyinə hücum pislənilib"

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