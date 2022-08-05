Госкомитет: Нападение на посольство Азербайджана в Великобритании осуждено в ходе пятничных проповедей

На основании рекомендаций Государственного комитета по работе с религиозными образованиями, в ходе пятничных проповедей в мечетях было осуждено нападение на посольство Азербайджана в Великобритании, совершенное радикальной религиозной группировкой, члены

На основании рекомендаций Государственного комитета по работе с религиозными образованиями, в ходе пятничных проповедей в мечетях было осуждено нападение на посольство Азербайджана в Великобритании, совершенное радикальной религиозной группировкой, члены которой совершили акт вандализма в отношении государственных атрибутов и выкрикивали радикальные религиозные лозунги.

Как сообщили Report в пресс-службе Госкомитета, в комитет регулярно поступают обращения от религиозных деятелей по поводу вывешивания государственного флага в ряде мечетей, и эта инициатива постоянно поддерживается Комитетом.

"Сегодня это можно наблюдать во многих наших мечетях. Таким образом, государственный флаг развевается во всех действующих в Азербайджане мечетях. Государственный комитет по работе с религиозными образованиями поддерживает и поощряет этот шаг", - отметили в Госкомитете.