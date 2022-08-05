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Госкомитет: Нападение на посольство Азербайджана не вписывается ни в какие религиозные убеждения

Госкомитет: Нападение на посольство Азербайджана не вписывается ни в какие религиозные убеждения Государственный комитет по работе с религиозными образованиями распространил заявление в связи с нападением на посольство Азербайджана в Великобритании.
Религия
5 августа 2022 г. 20:11
Госкомитет: Нападение на посольство Азербайджана не вписывается ни в какие религиозные убеждения

Государственный комитет по работе с религиозными образованиями распространил заявление в связи с нападением на посольство Азербайджана в Великобритании.

Об этом передает Report со ссылкой на сайт Госкомитета.

Ведомство решительно осудило тот факт, что 4 августа 2022 года посольство Азербайджанской Республики в Великобритании подверглось нападению со стороны радикальных религиозных групп.

"Совершающие подобные действия для достижения собственных грязных целей вопреки требованиям и высшим ценностям Ислама, таким образом ставят под удар сам Ислам. Будучи частью исламского мира Азербайджан является светским государством. В нашей стране уделяется всестороннее внимание и забота к религии и исламским ценностям. Президент Ильхам Алиев, являющийся главным гарантом свободы вероисповедания, межкультурной гармонии, покровителем национально-духовных ценностей, всегда ставил защиту религиозных убеждений граждан в качестве приоритета.

Никакая религиозная группа и религиозное течение не могут нанести вред этому имиджу Азербайджана на международной арене.

В заявлении МИД Азербайджана по этому поводу выражено отношение правительства Азербайджана к авантюрным действиям, совершенным под пеленой религии, которые не вписываются ни в какие религиозные убеждения и являются противозаконными. Подобные подрывные попытки никоим образом не могут поколебать основы нашей государственности, установленной на прочном фундаменте", - говорится в заявлении.

В Госкомитете также выразили уверенность в том, что проявившие неуважение к нашему флагу и совершившие акт вандализма в здании посольства понесут заслуженное наказание.

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Версия на азербайджанском языке Dini Komitə: "Azərbaycan səfirliyinə hücum heç bir dini əqidəyə sığmır"

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