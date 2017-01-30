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    Госкомитет издал книгу "Нардаран и нардаранцы"

    Издание носит энциклопедический характер

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Госкомитет по работе с религиозными структурами издал книгу "Нардаран и нардаранцы".

    Как сообщили Report из пресс-службы комитета, автор книги, изданной согласно распоряжению президента Ильхама Алиева по поводу оказания религиозным общинам финансовой помощи, – сотрудник Госкомитета Орхан Машаев.

    Книга посвящена вышедшим из древнего бакинского поселка Нардаран видным представителям азербайджанской культуры и науки, в том числе историкам, поэтам и писателям, религиозным деятелям и пр.

    Издание носит энциклопедический характер. Книга создает для читателя возможность почувствовать атмосферу того времени, ознакомиться с жизнью и творчеством видных личностей.

    Издание также предоставляет читателям возможность близкого знакомства с древней историей Нардарана, культурой и искусством поселка. 

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