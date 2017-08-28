Госкомитет: "Исламская энциклопедия" для детей будет издана в конце года

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Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ "Работы в направлении подготовки короткой "Исламской энциклопедии" для детей и подростков продолжаются".

Об этом Report заявил заведующий отделом религиоведческой экспертизы Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Нахид Мамедов.

Он отметил, что издание книги предусмотрено утвержденным после объявления этого года "Годом исламской солидарности" Планом мероприятий. По словам заведующего отделом, различные структуры дали свои предложения относительно книги.

Н. Мамедов отметил, что предложения были обобщены в Госкомитете: "В целом определено около 800 слов. Определилась редакционная коллегия и специалисты, собирающие энциклопедические сведения. В настоящее время продолжается работа по подготовке данных. Надеемся, что уже в первой половине сентября составление энциклопедии будет окончено. Планируем за короткий срок осуществить работы по редактированию и подготовить книгу к печати".

Заведующий отделом отметил, что если все пойдет по плану, то книга "Исламская энциклопедия" будет издана в последнем квартале года.