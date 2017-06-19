Госкомитет: Ильгар Ибрагимоглу незаконно пользуется именем мечети "Джума" в Ичеришехер

© Report

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Заведующий отделом Госкомитета по работе с религиозными структурами по городу Баку Анар Кязымов выразил отношение к действиям Ильгара Ибрагимоглу, совершаемым от имени религиозной общины мечети "Джума" в Ичеришехер.

Как сообщает Report, по его словам, 18 июня некоторые СМИ распространили информацию о проведении И. Ибрагимоглу от имени религиозной общины мечети "Джума" в Ичеришехер мероприятий, связанных с третьей ночью Ахья месяца Рамазан.

А. Кязымов сказал, что И. Ибрагимоглу не имеет никакой юридической связи с мечетью "Джума" в Ичеришехер и действующей там религиозной общиной: "Хочу отметить, что на данный момент председателем и ахундом прошедшей официальную госрегистрацию религиозной общины мечети "Джума" в Ичеришехер является Сурхай Мамедов.

А. Кязымов заявил о недопустимости и незаконности мероприятий, проводимых от имени религиозной общины мечети "Джума" в Ичеришехер. Он отметил, что в случае продолжения подобных действий, И. Ибрагимоглу понесет юридическую ответственность, а госкомитет примет все необходимые шаги в рамках закона.

Мы призываем верующих граждан не участвовать в подобных незаконно организуемых вне мечетей мероприятиях".