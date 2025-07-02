Госкомитет и УМК совместно организуют акцию по сдаче крови

Государственный комитет Азербайджана по работе с религиозными организациями и Управление мусульман Кавказа (УМК) совместно организуют акцию по сдаче крови 5 июля.

Государственный комитет Азербайджана по работе с религиозными организациями и Управление мусульман Кавказа (УМК) совместно организуют акцию по сдаче крови 5 июля.

Как сообщили Report в Комитете, в акции, которая пройдет в день Ашура, примут участие добровольцы и представители общественности при участии Министерства здравоохранения Азербайджана, Агентства государственной поддержки неправительственных организаций, Фонда молодежи, Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями, "Республиканского банка крови", Азербайджанского института теологии, Фонда пропаганды духовных ценностей, Бакинского теологического колледжа, Национального форума НПО, Общества Красного полумесяца Азербайджана и Союза волонтерских организаций Азербайджана.

Акция по сдаче крови отражает глубокий духовный и гуманистический смысл церемонии Ашура и направлена на укрепление солидарности между людьми, пропаганду важности взаимопомощи. Собранная во время акции кровь будет использована для лечения людей, страдающих гемофилией и талассемией, а также другими заболеваниями.

Отметим, что в этом году акции будут организованы в различных городах и районах нашей страны, включая города Шуша, Агдам и Нахчыванскую Автономную Республику.