О нас

Госкомитет: Деятельность шпионских сетей будет своевременно предотвращаться

Госкомитет: Деятельность шпионских сетей будет своевременно предотвращаться Заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров прокомментировал разоблачение в Азербайджане шпионских сетей, работающих на правительство Ирана.
Религия
14 ноября 2022 г. 12:50
Госкомитет: Деятельность шпионских сетей будет своевременно предотвращаться

Заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров прокомментировал разоблачение в Азербайджане шпионских сетей, работающих на правительство Ирана.

Как сообщает Report, в своем заявлении журналистам он отметил, что такие случаи были и раньше.

"Сегодня профессионализм органов государственной безопасности находится на таком уровне, что подобные угрозы и в дальнейшем будут своевременно предотвращаться. В Азербайджане этим вопросам, в том числе вопросам религиозной безопасности, уделяется особое внимание", - отметил он.

Заместитель председателя Госкомитета заявил, что угрозы, исходящие от Ирана, не новы: "Подобные случаи наблюдаются с первых лет нашей независимости".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Dövlət Komitəsi İrana casusluq edən şəbəkələrin ifşa edilməsinə münasibət bildirib

Самое читаемое

В Иране футболист азербайджанского происхождения приговорен к смертной казни
В Иране футболист азербайджанского происхождения приговорен к смертной казни
10 ноября 2022 г. 15:33
Рашад Даглы совершил убийство
Рашад Даглы совершил убийство
9 ноября 2022 г. 07:44
Осенние каникулы в школах пройдут с 16 по 20 ноября
Осенние каникулы в школах пройдут с 16 по 20 ноября
11 ноября 2022 г. 12:55
В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств
В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств
12 ноября 2022 г. 14:18
Онлайн-продажа билетов на поезд Баку-Гянджа будет временно приостановлена
Онлайн-продажа билетов на поезд Баку-Гянджа будет временно приостановлена
10 ноября 2022 г. 15:41
Подозреваемый в убийстве Рашад Даглы приговорен к 4 месяцам ареста
Подозреваемый в убийстве Рашад Даглы приговорен к 4 месяцам ареста
10 ноября 2022 г. 21:08
Число пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81 - ОБНОВЛЕНО-4
ВидеоЧисло пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81 - ОБНОВЛЕНО-4
13 ноября 2022 г. 21:48
Стал известен итоговый состав сборной Бразилии на ЧМ-2022
Стал известен итоговый состав сборной Бразилии на ЧМ-2022
7 ноября 2022 г. 23:04
АФФА и “Карабах” прокомментировали возможность товарищеского матча с “Трактором”
АФФА и “Карабах” прокомментировали возможность товарищеского матча с “Трактором”
10 ноября 2022 г. 14:04
Президент Азербайджана пригласил глав тюркских государств в Карабах и Восточный Зангезур
Президент Азербайджана пригласил глав тюркских государств в Карабах и Восточный Зангезур
11 ноября 2022 г. 10:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi