Госкомитет: Деятельность шпионских сетей будет своевременно предотвращаться

Заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров прокомментировал разоблачение в Азербайджане шпионских сетей, работающих на правительство Ирана.

Заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров прокомментировал разоблачение в Азербайджане шпионских сетей, работающих на правительство Ирана.

Как сообщает Report, в своем заявлении журналистам он отметил, что такие случаи были и раньше.

"Сегодня профессионализм органов государственной безопасности находится на таком уровне, что подобные угрозы и в дальнейшем будут своевременно предотвращаться. В Азербайджане этим вопросам, в том числе вопросам религиозной безопасности, уделяется особое внимание", - отметил он.

Заместитель председателя Госкомитета заявил, что угрозы, исходящие от Ирана, не новы: "Подобные случаи наблюдаются с первых лет нашей независимости".