Госкомитет: Цель мероприятий пресечь распространение учений под видом религии

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Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ "В этом году Госкомитет по работе с религиозными образованиями провел отдельно и совместно с другими организациями более 550 мероприятий".

По сообщению Report, об этом заявил председатель Госкомитета Мубариз Гурбанлы.

Он отметил, что проведение мероприятий было направлено на то, чтобы пресечь распространение под видом религии идеологических учений, противоречащих национальным интересам, а также подпадание людей, в особенности молодежи, под воздействие вредных религиозных течений.

М.Гурбанлы отметил, что эти мероприятия, участниками которых стали порядка 45 тысяч человек, были проведены при тесном сотрудничестве с органами центральных и местных исполнительных властей, вооруженными силами, правоохранительными органами, учреждениями образования, молодежными организациями, религиозными структурами и НПО.