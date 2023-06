Государственный департамент США поделился публикацией на своей странице в Twitter.

Как передает Report , в твите говорится:

"С самыми теплыми пожеланиями благословенного и радостного Ид аль-Адха. Пусть в этот праздник и в течение всего года ваша жизнь будет наполнена миром, счастьем".