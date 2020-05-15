​Главы религиозных конфессий в Азербайджане приняли участие в ифтаре

Главы религиозных конфессий в Азербайджане совершили совместную молитву в связи со священным месяцем Рамазан.

Как сообщает Report, сначала были зачитаны аяты из Корана.

Председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде отметил, что главы религиозных конфессий в Азербайджане, проявив солидарность, держат пост и участвуют в ифтаре. "Волею Всевышнего, сегодня мы с Вами вместе участвуем в ифтаре. Это стало возможно в условиях толерантности в Азербайджане, являющейся примером для всего мира. Мультикультурализм, этническое и религиозное разнообразие - национальное достояние Азербайджана. Азербайджан - одна из немногих стран мира, где нет религиозной дискриминации.

Таков уклад нашей жизни, результат мудрой политики, фундамент которой был заложен Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и ныне успешно продолжается главой нашего государства Ильхамом Алиевым, результат отношений между религией и государством. Особо следует отметить исключительные заслуги первого вице-президента Мехрибан ханум Алиевой в развитии межкультурного, межрелигиозного диалога, мультикультуральных традиций”, - отметил шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

Шейх уль-ислам напомнил, что каждый год с участием президента Ильхама Алиева проводятся церемонии ифтар. Он отметил, что в этом году в связи с карантином подобные мероприятия не проводятся.

Председатель УМК выразил уверенность в том, что в скором времени беда, ныне захлестнувшая мир, минует и в следующем году вновь будут организованы традиционные церемонии ифтара. Архиепископ Бакинской и Азербайджанской епархии Русской Православной Церкви Александр Ишеин, председатель религиозной общины горских евреев Азербайджана Милих Евдаев и ординарий Римско-Католической Церкви в Азербайджане епископ Владимир Фекете отметили, что благодаря своевременным решениям главы государства были приняты важные медицинские и социальные меры для предотвращения широкого распространения заболевания в стране. Благодаря этому удалось сохранить здоровье гражданам. Все это подтверждает, что Азербайджан является социально ориентированным государством. В заключение, главы религиозных конфессий поблагодарили президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву за своевременные, продуманные шаги по предотвращению широкого распространения пандемии.