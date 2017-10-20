Глава УМК обсудил с президентом Узбекистана вопросы противодействия международному терроризму и экстремизму

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Делегация из Азербайджана во главе с председателем Управления мусульман Кавказа шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде встретилась с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёвым, передает Report со ссылкой на официальный сайт президента Узбекистана.

А. Пашазаде вместе с делегацией прибыл в Ташкент для участия в конференции "Исламская солидарность: на примере Узбекистана и Азербайджана".

В ходе встречи глава республики подчеркнул, что подобные форумы свидетельствуют о расширении международного сотрудничества и об укреплении межнационального согласия и религиозной толерантности в обществе.

По его мнению, подобное общение также укрепляет межконфессиональные связи и помогает продвигать в мире истинные ценности и подлинно гуманистические цели ислама, а также эффективно противодействовать современным вызовам и угрозам, в том числе международному терроризму и экстремизму.

Председатель Управления мусульман Кавказа в свою очередь поблагодарил узбекского лидера за прием и передал наилучшие пожелания от главы Азербайджана Ильхама Алиева.