О нас

Глава УМК: Мы поддерживаем прекращение всех конфликтов, угрожающих стабильности в мире

Глава УМК: Мы поддерживаем прекращение всех конфликтов, угрожающих стабильности в мире Мы поддерживаем прекращение всех конфликтов, угрожающих стабильности в мире
Религия
8 мая 2025 г. 16:28
Глава УМК: Мы поддерживаем прекращение всех конфликтов, угрожающих стабильности в мире

Управления мусульман Кавказа (УМК) является сторонником немедленного прекращения всех конфликтов, угрожающих стабильности в мире, включая войны на Украине, Ближнем Востоке, особенно в секторе Газа и Палестине, а также в Африке, и их мирного и справедливого разрешения на уровне международного права во имя общечеловеческих интересов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель УМК шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде на 28-м Евразийском экономическом саммите, в котором он принял участие по приглашению председателя Фонда стратегических и социальных исследований "Группа Мармара" Аккана Сувера.

Пашазаде отметил, что главной целью встреч религиозных лидеров является демонстрация единой позиции и солидарности в борьбе с глобальными катастрофами и социальными угрозами.

На встрече главе УМК была вручена памятная награда по случаю 40-летия со дня основания Фонда стратегических и социальных исследований "Группа Мармара".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоQMİ sədri: Dünyada sabitliyə təhlükə törədən bütün münaqişələrin dayandırılmasının tərəfdarıyıq

Экслюзивные новости

Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
8 мая 2025 г. 16:48
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
7 мая 2025 г. 16:27
Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях
Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях
7 мая 2025 г. 15:31
Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса
Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса
7 мая 2025 г. 14:34
Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном
Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном
7 мая 2025 г. 12:16
Митя Благанье: Азербайджан и Словения рассматривают выход совместных ВИЭ-проектов за пределы региона - ИНТЕРВЬЮ
Митя Благанье: Азербайджан и Словения рассматривают выход совместных ВИЭ-проектов за пределы региона - ИНТЕРВЬЮ
7 мая 2025 г. 10:45
Турецкий министр: Мы работаем над полной технологической независимостью тюркского мира
Турецкий министр: Мы работаем над полной технологической независимостью тюркского мира
3 мая 2025 г. 14:58
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
2 мая 2025 г. 12:20
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
2 мая 2025 г. 11:11
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
1 мая 2025 г. 13:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi