​Глава УМК и муфтий Чечни обсудили сотрудничество по решению межконфессиональных проблем

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Глава Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде встретился в Баку с муфтием Чеченской Республики Салах-хаджи Межиевым, посетившим Азербайджан с рабочим визитом, сообщает Report со ссылкой на "Грозный-Информ".

В ходе встречи А.Пашазаде подчеркнул, что имел дружеские отношения с первым президентом Чечни, героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым. Он добавил, что деятельность нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова у всех перед глазами. "Я очень полюбил чеченский народ, местные традиции и обычаи", - отметил А.Пашазаде.

В свою очередь чеченский муфтий указал на необходимость тесного сотрудничества между сторонами.

"Нам необходимо и дальше поддерживать взаимодействие, согласованными усилиями духовных управлений решать межконфессиональные и межнациональные проблемы", - отметил С.Межиев.

На переговорах также затронули вопрос о важности проведения обдуманной и целенаправленной работы среди населения по разъяснению истинных основ ислама.