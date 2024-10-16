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Глава комитета: Преподавание религии требует научного подхода и педагогических навыков

Глава комитета: Преподавание религии требует научного подхода и педагогических навыков Преподавание религии требует научного подхода и педагогических навыков.
Религия
16 октября 2024 г. 10:49
Глава комитета: Преподавание религии требует научного подхода и педагогических навыков

Преподавание религии требует научного подхода и педагогических навыков.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов на республиканской научно-практической конференции на тему "Современные модели религиозного образования в контексте традиций и глобальных вызовов".

Он сказал, что религия - это не просто набор догм, а информационное пространство, границы которого сложно определить.

"Чтобы изучать религию, нужно быть по-настоящему заинтересованным в этом, а чтобы преподавать ее - обладать глубокими знаниями, эрудицией и в то же время научной логикой. Преподавание религии требует специальных знаний, научного мышления и педагогических навыков. Именно это делает религиозное образование таким важным и заставляет искать новые подходы к нему в современном мире", - сказал Мамедов

По его словам, целью создания Азербайджанского института теологии и Бакинского теологического колледжа является обеспечение более доступного и качественного религиозного образования.

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Версия на азербайджанском языке Komitə sədri: Dini tədris etmək elmi düşüncə və pedaqoji bacarıq tələb edir

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