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Глава ICRD: Молодежь должна быть привлечена к борьбе с исламофобией

Глава ICRD: Молодежь должна быть привлечена к борьбе с исламофобией Молодежь должна активно участвовать в борьбе с исламофобией, и ее голос должен быть услышан.
Религия
27 мая 2025 г. 13:31
Глава ICRD: Молодежь должна быть привлечена к борьбе с исламофобией

Молодежь должна активно участвовать в борьбе с исламофобией, и ее голос должен быть услышан.

Как сообщает Report, об этом заявила президент Международного центра религии и дипломатии (ICRD) Мартине Миллер на международной конференции в Баку "Исламофобия разоблачение предрассудков и разрушение стигмы".

По ее словам, исламофобия проявляется в разных формах - от дискриминации и нападок до стигматизации в медиа и социальных сетях.

"Такое отношение влияет на мировоззрение молодежи и мешает мусульманам чувствовать себя равноправной частью общества", - подчеркнула Миллер.

Она добавила, что в ряде стран исламофобия уже стала элементом государственной политики.

"Некоторые государства с колониальным прошлым сегодня используют исламофобию в качестве инструмента, и молодежь может стать объектом манипуляций. Поэтому крайне важно, чтобы она правильно осознавала суть происходящего", - добавила Миллер.

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Версия на азербайджанском языке ICRD prezidenti: Gənclər islamofobiya ilə mübarizəyə cəlb edilməlidirlər

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