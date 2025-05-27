Глава ICRD: Молодежь должна быть привлечена к борьбе с исламофобией

Молодежь должна активно участвовать в борьбе с исламофобией, и ее голос должен быть услышан.

Молодежь должна активно участвовать в борьбе с исламофобией, и ее голос должен быть услышан.

Как сообщает Report, об этом заявила президент Международного центра религии и дипломатии (ICRD) Мартине Миллер на международной конференции в Баку "Исламофобия разоблачение предрассудков и разрушение стигмы".

По ее словам, исламофобия проявляется в разных формах - от дискриминации и нападок до стигматизации в медиа и социальных сетях.

"Такое отношение влияет на мировоззрение молодежи и мешает мусульманам чувствовать себя равноправной частью общества", - подчеркнула Миллер.

Она добавила, что в ряде стран исламофобия уже стала элементом государственной политики.

"Некоторые государства с колониальным прошлым сегодня используют исламофобию в качестве инструмента, и молодежь может стать объектом манипуляций. Поэтому крайне важно, чтобы она правильно осознавала суть происходящего", - добавила Миллер.