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Глава Госагентства Грузии по религиозным вопросам прибыл в Азербайджан

Глава Госагентства Грузии по религиозным вопросам прибыл в Азербайджан Делегация во главе с руководителем Государственного агентства Грузии по религиозным вопросам Зазой Вашакмадзе прибыла в Азербайджан.
Религия
26 августа 2021 г. 16:32
Глава Госагентства Грузии по религиозным вопросам прибыл в Азербайджан
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Делегация во главе с руководителем Государственного агентства Грузии по религиозным вопросам Зазой Вашакмадзе прибыла в Азербайджан.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в распространенном госструктурой сообщении.

Делегация посетила могилу общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения и возложила к нему цветы. Была почтена память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Затем делегация посетила Аллею шехидов, возложила венки к мемориальному комплексу ”Вечный огонь".

Делегацию сопровождали посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе и заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами (ГКРРС) Гюндуз Исмаилов.

В рамках визита, наряду с некоторыми государственными структурами Азербайджана, состоятся встречи делегации с руководством ГКРРС.

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Версия на английском языке ФотоChairman of Georgian State Agency for Religious Issues arrives in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstanın Dini Məsələlər üzrə Dövlət Agentliyinin rəhbəri Azərbaycana səfərə gəlib

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