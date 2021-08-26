Глава Госагентства Грузии по религиозным вопросам прибыл в Азербайджан

Делегация во главе с руководителем Государственного агентства Грузии по религиозным вопросам Зазой Вашакмадзе прибыла в Азербайджан.

Делегация во главе с руководителем Государственного агентства Грузии по религиозным вопросам Зазой Вашакмадзе прибыла в Азербайджан.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в распространенном госструктурой сообщении.

Делегация посетила могилу общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения и возложила к нему цветы. Была почтена память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Затем делегация посетила Аллею шехидов, возложила венки к мемориальному комплексу ”Вечный огонь".

Делегацию сопровождали посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе и заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами (ГКРРС) Гюндуз Исмаилов.

В рамках визита, наряду с некоторыми государственными структурами Азербайджана, состоятся встречи делегации с руководством ГКРРС.