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ГЭЦ Азербайджана подарил детям шехидов учебные пособия

ГЭЦ Азербайджана подарил детям шехидов учебные пособия Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана по случая 1 Июня – Международного дня защиты детей подарил детям шехидов в возрасте от 6 до 10 лет различные оценочные пособия журнала "Абитуриент" для соответствующих возрастных групп.
Религия
1 июня 2025 г. 11:52
ГЭЦ Азербайджана подарил детям шехидов учебные пособия

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана по случая 1 Июня – Международного дня защиты детей подарил детям шехидов в возрасте от 6 до 10 лет различные оценочные пособия журнала "Абитуриент" для соответствующих возрастных групп.

Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

По случаю праздника 108 учащимся были подарены 324 книги 12 наименований.

Пособиями могут воспользоваться школьники, а также учителя. В книгах содержатся задания по психологической диагностике детей, оценочные задания по азербайджанскому, английскому языкам и математике.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDİM müxtəlif nəşrləri şəhid övladlarına hədiyyə edib

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