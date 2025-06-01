ГЭЦ Азербайджана подарил детям шехидов учебные пособия

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана по случая 1 Июня – Международного дня защиты детей подарил детям шехидов в возрасте от 6 до 10 лет различные оценочные пособия журнала "Абитуриент" для соответствующих возрастных групп.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана по случая 1 Июня – Международного дня защиты детей подарил детям шехидов в возрасте от 6 до 10 лет различные оценочные пособия журнала "Абитуриент" для соответствующих возрастных групп.

Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

По случаю праздника 108 учащимся были подарены 324 книги 12 наименований.

Пособиями могут воспользоваться школьники, а также учителя. В книгах содержатся задания по психологической диагностике детей, оценочные задания по азербайджанскому, английскому языкам и математике.