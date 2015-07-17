Газета "The Parliament Magazine" рассказала о религиозной толерантности в Азербайджане

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Населенный преимущественно мусульманами Азербайджан характеризуется толерантным отношением к религии и высоким уровнем мирного сосуществования различных сообществ.

Как сообщает Report, об этом говорится в посвященной тенденциям радикализма в соседних с Евросоюзом странах статье газеты "The Parliament Magazine", освещающей деятельность Европарламента.

В статье отмечается, что Азербайджан занимает уникальную позицию, так как в стране шииты и сунниты молятся вместе в мечетях. Газета отмечает, что это стало возможным благодаря светскому устрою в стране, который основывается на свободе вероисповедания.

Однако, по утверждению газеты, этой системе угрожают радикальные силы, которые намерены заменить светскую модель страны: "Азербайджан может представить модель для других мусульманских стран как успешный пример религиозной толерантности и социальной гармонии. Азербайджан может потенциально стать мостом между западом и востоком, будучи членом Совета Европы, ОИС и СНГ. Очень важно для Европы знать о рисках, с которыми она может столкнуться, если радикальные элементы укрепятся на границе ее важного партнера".