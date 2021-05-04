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Гаджи Сурхай: Сейчас лучше воздержаться от массового ифтара

Гаджи Сурхай: Сейчас лучше воздержаться от массового ифтара Рекомендации носят временный характер и обусловлены вирусом
Религия
4 мая 2021 г. 11:44
Гаджи Сурхай: Сейчас лучше воздержаться от массового ифтара
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"В связи с возрастающей угрозой заражения мы рекомендуем временно воздержаться от проведения массовых религиозных мероприятий, опирающихся на наши традиции, и проводить ифтар (разговение, вечерний прием пищи во время месяца Рамазан) дома, в кругу семьи".

Об этом Report сообщил член Совета казиев Управления мусульман Кавказа Гаджи Сурхай.

По его словам, рекомендации носят временный характер и обусловлены вирусом: "Все это делается для того, чтобы обезопасить людей. При наличии болезни трудно выполнять религиозные обряды".

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Версия на азербайджанском языке Din xadimi: "Kütləvi iftar süfrələrinin açılması doğru deyil"

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