Гаджи Сурхай: Сейчас лучше воздержаться от массового ифтара

Рекомендации носят временный характер и обусловлены вирусом

"В связи с возрастающей угрозой заражения мы рекомендуем временно воздержаться от проведения массовых религиозных мероприятий, опирающихся на наши традиции, и проводить ифтар (разговение, вечерний прием пищи во время месяца Рамазан) дома, в кругу семьи".

Об этом Report сообщил член Совета казиев Управления мусульман Кавказа Гаджи Сурхай.

По его словам, рекомендации носят временный характер и обусловлены вирусом: "Все это делается для того, чтобы обезопасить людей. При наличии болезни трудно выполнять религиозные обряды".