Гаджи Шахин: Во все мечети Азербайджана бесплатно подается природный газ - ВИДЕО

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ "Уже несколько лет, как мечети в Азербайджане бесплатно снабжены природным газом, и этот процесс пока продолжается".

Об этом Report заявил полномочный представитель Управления мусульман Кавказа (УМК) Гаджи Шахин Гасанли.

Он отметил, что во все мечети религиозных общин, функционирующих и зарегистрированных в Азербайджане, осуществляется бесплатная подача природного газа: "В Азербайджане бесплатно снабжаются газом мечети, расположенные не только в городах и районных центрах, но и в самых отдаленных деревнях. Это предусмотрено для удобства людей, собирающихся в мечетях для молитвы".

Гаджи Шахин сообщил, что в большинстве случаев газом снабжаются также незарегистрированные и не имеющие общины мечети: "Есть такие мечети, которые не имеют общины, и не прошли регистрацию. По закону газ в такие мечети не должен подаваться. Однако одним из гуманистических шагов азербайджанского государства является то, что газ бесплатно подается в эти мечети, куда собираются люди для молитвы, и этот процесс продолжается".

Член Совета казиев УМК и полномочный представитель по южному региону Гаджи Сади Ганизаде заявил Report, что уже 2 года в мечети в южном регионе осуществляется бесплатная подача природного газа: "На всех территориях южного региона, обеспеченных природным газом, газ равномерно распределяется во всех прошедших регистрацию мечетях. Это является проявлением уважения нашего государства к религиозным и нравственным ценностям".

Ахунд мечети Джума в Тертерском районе Гаджи Садиг Джафаров сообщил, что во все мечети района, включая мечети в отдаленных горных поселениях, бесплатно подается природный газ. Он отметил, что в мечетях на линии фронта в Тертерском районе также бесплатно пользуются природным газом.