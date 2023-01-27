Гаджи Шахин: Причастные к этому преступлению должны быть наказаны самым суровым образом

Вооруженное нападение на наше посольство в Иране вызывает у нас гнев.

Вооруженное нападение на наше посольство в Иране вызывает у нас гнев.

Как сообщает Report, об этом заявил полномочный представитель Управления мусульман Кавказа (УМК) теолог Гаджи Шахин Гасанли.

"Мы решительно осуждаем этот террористический акт, молимся за упокоение души нашего шехида Орхана Аскерова и исцеление раненых сотрудников посольства. Мы рядом с нашими дипломатами, которые проявили мужество в этой сложной ситуации. Мы требуем, чтобы причастные к этому преступлению были наказаны самым суровым образом", - подчеркнул теолог.

Напомним, 27 января около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.