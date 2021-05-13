Гаджи Шахин Гасанли: Наши сны стали явью

"Сегодня мы совершаем праздничный намаз в Шуше, на нашей священной земле. Это очень большое историческое событие".

"Сегодня мы совершаем праздничный намаз в Шуше, на нашей священной земле. Это очень большое историческое событие".

Как сообщает Report, об этом заявил полномочный представитель председателя Управления мусульман Кавказа (УМК), религиозный деятель Гаджи Шахин Гасанли на церемонии праздничной молитвы в мечети Юхары Гевхарага в Шуше.

"Наши сны стали явью. Эти чувства невозможно выразить. В Шуше уже начались строительные работы, и в Шушу вернулись ее истинные хозяева. Азербайджанский народ доброжелателен к представителям различных религий, проживающим на его территории", - добавил он.

Отметим, что в Шуше впервые после 29 лет совершен праздничный намаз.