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Гаджи Шахин Гасанли: Наши сны стали явью

Гаджи Шахин Гасанли: Наши сны стали явью "Сегодня мы совершаем праздничный намаз в Шуше, на нашей священной земле. Это очень большое историческое событие".
Религия
13 мая 2021 г. 09:52
Гаджи Шахин Гасанли: Наши сны стали явью

"Сегодня мы совершаем праздничный намаз в Шуше, на нашей священной земле. Это очень большое историческое событие".

Как сообщает Report, об этом заявил полномочный представитель председателя Управления мусульман Кавказа (УМК), религиозный деятель Гаджи Шахин Гасанли на церемонии праздничной молитвы в мечети Юхары Гевхарага в Шуше.

"Наши сны стали явью. Эти чувства невозможно выразить. В Шуше уже начались строительные работы, и в Шушу вернулись ее истинные хозяева. Азербайджанский народ доброжелателен к представителям различных религий, проживающим на его территории", - добавил он.

Отметим, что в Шуше впервые после 29 лет совершен праздничный намаз.

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Версия на азербайджанском языке Hacı Şahin Həsənli: "Bu gün yuxularımızın gerçəkləşdiyi gündür"

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