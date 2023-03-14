Фарид Шафиев: Одной из причин предвзятости к Азербайджану является исламофобия

Одной из причин предвзятого отношения к Азербайджану является исламофобия.

Одной из причин предвзятого отношения к Азербайджану является исламофобия.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев.

По его словам, Азербайджан ощущает влияние исламофобии: "В течение 30 лет мы наблюдали в западных СМИ предвзятое отношение к Азербайджану. У этого есть ряд причин, а одна из основных – исламофобия".

Руководитель центра добавил, что Баку превратился в международную платформу, где регулярно проводятся научно-практические конференции.