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Фарид Шафиев: Одной из причин предвзятости к Азербайджану является исламофобия

Фарид Шафиев: Одной из причин предвзятости к Азербайджану является исламофобия Одной из причин предвзятого отношения к Азербайджану является исламофобия.
Религия
14 марта 2023 г. 10:55
Фарид Шафиев: Одной из причин предвзятости к Азербайджану является исламофобия

Одной из причин предвзятого отношения к Азербайджану является исламофобия.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев.

По его словам, Азербайджан ощущает влияние исламофобии: "В течение 30 лет мы наблюдали в западных СМИ предвзятое отношение к Азербайджану. У этого есть ряд причин, а одна из основных – исламофобия".

Руководитель центра добавил, что Баку превратился в международную платформу, где регулярно проводятся научно-практические конференции.

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Версия на английском языке Farid Shafiyev: One of reasons for prejudice against Azerbaijan is Islamophobia
Версия на азербайджанском языке Fərid Şəfiyev: "Azərbaycana qarşı qərəzli münasibətin səbəblərindən biri islamofobiyadır"

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