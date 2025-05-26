Фарид Шафиев: Борьба с исламофобией занимает важное место во внешней политике Азербайджана

Борьба с исламофобией занимает важное место во внешней политике Азербайджана.

Борьба с исламофобией занимает важное место во внешней политике Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев на проходящей в Баку международной научной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигм".

Он отметил, что интерес к конференциям по исламофобии растет с каждым годом: "Это уже третья конференция по исламофобии. В целом, исламофобия представляет собой не только теоретическую, но и практическую проблему".

Шафиев добавил, что существует множество видов исламофобии, и Азербайджан также столкнулся с данной проблемой: "Хотя конфликт между Арменией и Азербайджаном не носил религиозного характера, армяне неоднократно разрушали кладбища и мечети".

Глава ЦАМО добавил, что основной целью конференции является не столько принятие документов, сколько объединение политиков, зарубежных экспертов и представителей СМИ и принятие практических шагов по борьбе с исламофобией.