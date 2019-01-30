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    Патриарх всея Руси: Если бы карабахский конфликт зависел от религиозных лидеров, мы бы его решили

    Москва. 30 января. REPORT.AZ/ Встретившийся в Москве с председателем Управления мусульман Кавказа шейхульисламом гаджи Аллахшукюром Пашазаде Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с сожалением отметил, что решение карабахского вопроса зависит не от религиозных лидеров.

    Как сообщает российское бюро Report, по его словам, если бы вопрос зависел от религиозных лидеров, давно бы разрешился: "Я бы хотел поговорить о соглашении, достигнутом в карабахском вопросе. Отсутствие войны – уже результат. По соглашению между религиозными лидерами, договоренность о неразрушении мест выполнения религиозных обрядов и уважительное к ним отношение в конфликтной зоне является успехом. Если бы в карабахском вопросе все зависело от религиозных лидеров, мы бы решили этот вопрос. Мы верим, что настанет время, и этот сложный вопрос разрешится", - сказал Патриарх всея Руси.

    Игбал Рустамов

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