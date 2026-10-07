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    Ерлан Карин: Религиозные лидеры могут стать нравственным ядром Глобального движения за мир

    Религия
    • 07 октября, 2026
    • 09:26
    Ерлан Карин: Религиозные лидеры могут стать нравственным ядром Глобального движения за мир

    Религиозные лидеры могут стать нравственным ядром Глобального движения за мир.

    Как передает корреспондент Report из Астаны, об этом заявил вице-президент Казахстана - руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Ерлан Карин на XXIV заседании Секретариата Съезда.

    По его словам, на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с призывом создать новое глобальное движение за мир, а на VIII Съезде предложил обсудить эту идею в рамках Съезда.

    "Эта инициатива призвана объединить миротворческие возможности религиозных общин и придать духовной дипломатии более значимую роль в международных отношениях", - сказал Карин.

    Он отметил, что религиозные лидеры могут выступить с объединяющим, неполитизированным призывом прекратить насилие и искать мирные пути решения конфликтов.

    Карин подчеркнул, что Астанинская декларация мира, принятая по итогам VIII Съезда, определяет общую позицию по вопросам мира и безопасности, противодействия экстремизму и защиты религиозных объектов.

    По его словам, в декларации также затрагиваются вопросы роли молодежи и женщин, защиты окружающей среды и этических принципов применения новых технологий.

    "Мы также приняли дорожную карту по продвижению Декларации и поддержке ее практической реализации", - добавил он.

    Ерлан Карин Съезд лидеров мировых и традиционных религий Астана
    Yerlan Karin: Dini liderlər Sülh Uğrunda Qlobal Hərəkatın mənəvi özəyi ola bilərlər
    Erlan Karin: Religious leaders can form moral core of global peace movement
    44 - Tezliklə
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