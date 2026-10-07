Ерлан Карин: Религиозные лидеры могут стать нравственным ядром Глобального движения за мир

Религиозные лидеры могут стать нравственным ядром Глобального движения за мир.

Как передает корреспондент Report из Астаны, об этом заявил вице-президент Казахстана - руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Ерлан Карин на XXIV заседании Секретариата Съезда.

По его словам, на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с призывом создать новое глобальное движение за мир, а на VIII Съезде предложил обсудить эту идею в рамках Съезда.

"Эта инициатива призвана объединить миротворческие возможности религиозных общин и придать духовной дипломатии более значимую роль в международных отношениях", - сказал Карин.

Он отметил, что религиозные лидеры могут выступить с объединяющим, неполитизированным призывом прекратить насилие и искать мирные пути решения конфликтов.

Карин подчеркнул, что Астанинская декларация мира, принятая по итогам VIII Съезда, определяет общую позицию по вопросам мира и безопасности, противодействия экстремизму и защиты религиозных объектов.

По его словам, в декларации также затрагиваются вопросы роли молодежи и женщин, защиты окружающей среды и этических принципов применения новых технологий.

"Мы также приняли дорожную карту по продвижению Декларации и поддержке ее практической реализации", - добавил он.