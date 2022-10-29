О нас

Эрдоган: Турция стремится обеспечить мир и стабильность в регионе

Эрдоган: Турция стремится обеспечить мир и стабильность в регионе "Турция стремится обеспечить мир и стабильность в регионе".
Религия
29 октября 2022 г. 11:09
Эрдоган: Турция стремится обеспечить мир и стабильность в регионе

"Турция стремится обеспечить мир и стабильность в регионе".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в поздравлении по случаю 99-й годовщины основания Турецкой Республики.

По его словам, эти инициативы касаются многих вопросов, начиная от гуманитарной трагедии в Сирии и заканчивая урегулированием российско-украинского кризиса: "Мы улучшаем имидж нашей страны в глобальном масштабе и продолжаем инвестиционные инициативы внутри страны. В области оборонной промышленности мы достигли уровня производства и экспорта нашей продукции. Мы наращиваем наш потенциал во всех областях".

Эрдоган также подчеркнул, что другие страны берут пример с турецкой демократии, восхищаются экономикой, внимательно следят за дипломатией: "Турция сохраняет национальное единство и братство, несмотря на все попытки саботажа".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке CMO: Iran changed ownership of mosques in Shusha and Yerevan to Azerbaijanis during restoration works 
Версия на азербайджанском языке QMİ: "İran Yuxarı Gövhərağa və Göy məscidi "bərpa" edərkən onun azərbaycanlılara məxsusluğunu dəyişdirib"

Другие новости из категории

УМК: Наш народ осуждает поддержку Ираном Армении
УМК: Наш народ осуждает поддержку Ираном Армении
29 октября 2022 г. 11:26
Латвийская православная церковь просит у патриарха Кирилла независимости
Латвийская православная церковь просит у патриарха Кирилла независимости
26 октября 2022 г. 11:40
Али Эрбаш: Азербайджан и Турция плечом к плечу преодолевали трудности
Али Эрбаш: Азербайджан и Турция плечом к плечу преодолевали трудности
21 октября 2022 г. 13:21
Депутат: Праздники Гурбан и Рамазан должны проходить одновременно во всех тюркоязычных странах
Депутат: Праздники Гурбан и Рамазан должны проходить одновременно во всех тюркоязычных странах
21 октября 2022 г. 13:00
Хамдамов: Бакинская конференция послужит развитию культурно-исторического братства тюркских народов
Хамдамов: Бакинская конференция послужит развитию культурно-исторического братства тюркских народов
21 октября 2022 г. 11:21
Главный муфтий Туркменистана: Исторически тюркские народы связаны прочными узами
Главный муфтий Туркменистана: Исторически тюркские народы связаны прочными узами
21 октября 2022 г. 10:27
Аллахшукюр Пашазаде: Армянская церковь ложными обещаниями готовит своему народу новые бедствия
Аллахшукюр Пашазаде: Армянская церковь ложными обещаниями готовит своему народу новые бедствия
21 октября 2022 г. 09:55
Мубариз Гурбанлы: Объединение тюркских государств не направлено против кого-либо
Мубариз Гурбанлы: Объединение тюркских государств не направлено против кого-либо
21 октября 2022 г. 09:51
Председатель УМК: Азербайджан - это место, где формируется духовное единство тюркско-исламского мира
Председатель УМК: Азербайджан - это место, где формируется духовное единство тюркско-исламского мира
21 октября 2022 г. 09:46
Мусульманские религиозные лидеры стран ОТГ посетили исторические места в Шуше
Мусульманские религиозные лидеры стран ОТГ посетили исторические места в Шуше
20 октября 2022 г. 15:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi