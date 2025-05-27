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Эксперт ЦАМО: Главная цель борьбы с исламофобией - заглушить ненависть

Эксперт ЦАМО: Главная цель борьбы с исламофобией - заглушить ненависть Эксперт ЦАМО: Главная цель борьбы с исламофобией - заглушить ненависть
Религия
27 мая 2025 г. 13:37
Эксперт ЦАМО: Главная цель борьбы с исламофобией - заглушить ненависть

Главная цель в борьбе с исламофобией - заглушить ненависть, особое внимание необходимо уделить поощрению молодежи к межрелигиозному и межкультурному диалогу.

Как передает Report, об этом заявила ведущий советник Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Лала Халилзаде на международной конференции по исламофобии в Баку.

"Исламофобия - это не просто религиозная нетерпимость. Она также сеет напряженность и семена ненависти в обществах. А когда используется в политических и идеологических целях, принимает еще более опасную форму. Это особенно проявляется в жизни молодежи. Это задерживает процесс их поощрения к межрелигиозному и межкультурному диалогу", - сказала она.

Халилзаде отметила, что в борьбе с исламофобией следует обращать внимание не только на ее проявления, но и на ее корни: "Для понимания, разоблачения и устранения этих корней должны применяться более масштабные, стратегические подходы. Молодежь может поддержать нас в этом процессе. У них широкие инициативы и много энергии. Своими разными подходами они могут предложить новые решения".

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