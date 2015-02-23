​Египетский шейх призвал к пересмотру догм ислама

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Верховный шейх суннитов Ахмед аль-Тайиб призвал к пересмотру догм ислама. Наиболее почитаемый у суннитов Верховный шейх Ахмед аль-Тайиб, являющийся главой духовной академии и университета аль-Азхара в Каире, призвал к радикальному пересмотру религиозного учения с тем, чтобы бороться с экстремизмом в мусульманских странах. Об этом сообщает Report со ссылкой на ВВС.

Выступая на проходящей в Мекке конференции по борьбе с терроризмом, Ахмед аль-Тайиб отметил, что укрепившееся в поколениях неверное толкование Корана и жизнеописания пророка Магомета привело к фанатичной и нетерпимой интерпретации ислама. Верховный шейх призвал школы и университеты пропагандировать единство среди мусульман и осудил террористические группировки, практикующие, как он выразился, "варварство и жестокость".

Напомним, что начавшееся 22 февраля мероприятие продлится до 24 февраля. На мероприятии принимает также участие председатель Управления мусульман Кавказа Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде. Здесь присутствуют религиозные, научные и общественные деятели из более 30-ти стран мира.