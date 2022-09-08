Представители духовенства Польши находится с визитом в Азербайджане

При совместной организации Государственного комитета по работе с религиозными структурами, посольства Азербайджанской Республики в Польской республике и христианской религиозной общины “Слово жизни” делегация во главе с ректором Варшавской Великой духовно

При совместной организации Государственного комитета по работе с религиозными структурами, посольства Азербайджанской Республики в Польской республике и христианской религиозной общины “Слово жизни” делегация во главе с ректором Варшавской Великой духовной семинарии Войцехом Бартковичем находится с 7 по 14 сентября 2022 года в нашей стране для ознакомления с религиозной солидарностью, толерантной средой, христианскими, а также албанскими религиозными храмами, польским наследием и общиной в Азербайджане.

Как сообщили Report в Государственном комитете, 7 сентября делегация посетила Президиум Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА).

Затем делегация посетила католическую церковь “Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии”, расположенную в Баку, ознакомилась с молитвенным залом и административным зданием. Гостям была предоставлена обширная информация об истории и деятельности католицизма в нашей стране, а также о заботе, которую государство оказывает сообществу.

8 сентября в церкви Святого Григория (армянская) в Баку гости были проинформированы об истории храма, мерах, предпринимаемых государством для его сохранения. Было отмечено, что основа традиции толерантности в Азербайджане заложена еще в древние времена.