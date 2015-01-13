На антиисламскую демонстрацию в Дрездене вышли более 25 тыс. человек

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ На антиисламскую демонстрацию в Дрездене вышли более 25 тысяч человек

Как передает Report, об этом сообщает Franc-Press.

Отмечается, что демонстранты недовольны "исламизацией Запада".

В то же время канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что "ислам принадлежит Германии" и подчеркнула, что совместно с кабинетом министра планирует присоединиться к акции мусульманской общины в Берлине против экстремизма.

Ранее стало известно, что в Германии в демонстрациях против антиисламских акций приняли участие около 100 тыс. человек.