На антиисламскую демонстрацию в Дрездене вышли более 25 тыс. человек

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ На антиисламскую демонстрацию в Дрездене вышли более 25 тысяч человек
Как передает Report, об этом сообщает Franc-Press.
Отмечается, что демонстранты недовольны "исламизацией Запада".
В то же время канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что "ислам принадлежит Германии" и подчеркнула, что совместно с кабинетом министра планирует присоединиться к акции мусульманской общины в Берлине против экстремизма.
Ранее стало известно, что в Германии в демонстрациях против антиисламских акций приняли участие около 100 тыс. человек.
News DepartmentАвтор новости
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