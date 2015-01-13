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    На антиисламскую демонстрацию в Дрездене вышли более 25 тыс. человек

    Ангела Меркель заявила, что планирует присоединиться к акции мусульманской общины

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ На антиисламскую демонстрацию в Дрездене вышли более 25 тысяч человек

    Как передает Report, об этом сообщает Franc-Press.

    Отмечается, что демонстранты недовольны "исламизацией Запада".

    В то же время канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что "ислам принадлежит Германии" и подчеркнула, что совместно с кабинетом министра планирует присоединиться к акции мусульманской общины в Берлине против экстремизма.

    Ранее стало известно, что в Германии в демонстрациях против антиисламских акций приняли участие около 100 тыс. человек.

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