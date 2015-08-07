В грузинскую церковь в Гахе будет послан священнослужитель - гражданин Азербайджана

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Посол Грузии в Азербайджане прокомментировал ситуацию вокруг грузинской церкви в Гахском районе Азербайджана и архимандрита церкви Деметре, который не смог продолжить свою миссию, так как не является гражданином Азербайджана.

Как сообщает Report, в интервью журналистам посол Теймураз Шарашенидзе сообщил, что в Баку приезжали представители Грузинской патриархии, которые встречались с главой Госкомиссии по работе с религиозными образованиями Мубаризом Гурбанлы и главой Управления мусульман Кавказа Аллахшукюром Пашазаде: "Вопрос решается в рамках азербайджанского законодательства. Все религиозные служители должны быть гражданами Азербайджана, и грузины не исключение. Какое-то время нам делалась поблажка, но так продолжаться постоянно не может".

Посол сообщил, что будет послан священнослужитель, который будет гражданином Азербайджана, после чего службы продолжатся как раньше.