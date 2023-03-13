Ильхам Алиев: Деятельность по соседству мечетей, синагог и церквей - наше большое историческое достижение

Деятельность по соседству мечетей, синагог и церквей в нашей стране, где люди разных религий и верований веками живут в условиях дружбы и взаимного уважения, является нашим большим историческим достижением.

Деятельность по соседству мечетей, синагог и церквей в нашей стране, где люди разных религий и верований веками живут в условиях дружбы и взаимного уважения, является нашим большим историческим достижением.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном послании президента Азербайджана Ильхама Алиева Папе Римскому Франциску.

"Наглядным свидетельством этого является тот факт, что католическая религиозная община в Азербайджане всегда окружена большим вниманием и заботой.

Рад участию нашей страны в восстановлении исторических достопримечательностей Ватикана и выражаю уверенность в том, что это будет способствовать сохранению и передаче будущим поколениям мирового культурного наследия, богатой сокровищницы искусств, а также вносить вклад в межкультурный диалог", - говорится в послании.