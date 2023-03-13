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Ильхам Алиев: Деятельность по соседству мечетей, синагог и церквей - наше большое историческое достижение

Ильхам Алиев: Деятельность по соседству мечетей, синагог и церквей - наше большое историческое достижение Деятельность по соседству мечетей, синагог и церквей в нашей стране, где люди разных религий и верований веками живут в условиях дружбы и взаимного уважения, является нашим большим историческим достижением.
Религия
13 марта 2023 г. 13:03
Ильхам Алиев: Деятельность по соседству мечетей, синагог и церквей - наше большое историческое достижение

Деятельность по соседству мечетей, синагог и церквей в нашей стране, где люди разных религий и верований веками живут в условиях дружбы и взаимного уважения, является нашим большим историческим достижением.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном послании президента Азербайджана Ильхама Алиева Папе Римскому Франциску.

"Наглядным свидетельством этого является тот факт, что католическая религиозная община в Азербайджане всегда окружена большим вниманием и заботой.

Рад участию нашей страны в восстановлении исторических достопримечательностей Ватикана и выражаю уверенность в том, что это будет способствовать сохранению и передаче будущим поколениям мирового культурного наследия, богатой сокровищницы искусств, а также вносить вклад в межкультурный диалог", - говорится в послании.

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Версия на английском языке President: Multiculturalism and tolerance are among Azerbaijan`s primary state policy priorities
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Ölkəmizdə məscidlərin, sinaqoqların və kilsələrin yanaşı fəaliyyət göstərməsi bizim böyük tarixi nailiyyətimizdir"

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