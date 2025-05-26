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Депутат: В школах должна проводиться просветительская работа о влиянии исламофобии на жизнь женщин

Депутат: В школах должна проводиться просветительская работа о влиянии исламофобии на жизнь женщин В школах должна проводиться просветительская работа о влиянии исламофобии на жизнь женщин.
Религия
26 мая 2025 г. 16:18
Депутат: В школах должна проводиться просветительская работа о влиянии исламофобии на жизнь женщин

В школах должна проводиться просветительская работа о влиянии исламофобии на жизнь женщин.

Как сообщает Report, об этом заявила член правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО), депутат Гюльшен Пашаева в ходе панельной дискуссии в рамках международной научной конференции "Исламофобия: разоблачение предвзятости, разрушение стигм" в Баку.

По ее словам, в отличие от мужчин, женщины в хиджабе или никабе открыто выражают свои религиозные убеждения.

"Некоторые силы представляют это в негативном свете. Мусульманские женщины подвергаются различным притеснениям и дискриминации. Они сталкиваются с такими случаями на рабочих местах, в образовательных учреждениях, а также при построении карьеры. Школы также могут проводить просветительскую работу в области медиаграмотности и влияния исламофобии на женщин", - сказала Пашаева.

Она отметила, что Азербайджан является уникальным примером мультикультурализма.

"Азербайджан стал первой страной на Востоке, предоставившей женщинам право голоса в 1918 году. Эта традиция продолжается, и азербайджанская женщина демонстрирует свою силу повсюду", - добавила парламентарий.

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Версия на английском языке MP: Educational work should be conducted in schools about impact of Islamophobia on women's lives
Версия на азербайджанском языке Deputat: Məktəblərdə islamofobiyanın qadınların həyatına təsiri barədə maarifləndirmə işləri aparılmalıdır

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