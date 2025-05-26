Депутат: В школах должна проводиться просветительская работа о влиянии исламофобии на жизнь женщин

В школах должна проводиться просветительская работа о влиянии исламофобии на жизнь женщин.

В школах должна проводиться просветительская работа о влиянии исламофобии на жизнь женщин.

Как сообщает Report, об этом заявила член правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО), депутат Гюльшен Пашаева в ходе панельной дискуссии в рамках международной научной конференции "Исламофобия: разоблачение предвзятости, разрушение стигм" в Баку.

По ее словам, в отличие от мужчин, женщины в хиджабе или никабе открыто выражают свои религиозные убеждения.

"Некоторые силы представляют это в негативном свете. Мусульманские женщины подвергаются различным притеснениям и дискриминации. Они сталкиваются с такими случаями на рабочих местах, в образовательных учреждениях, а также при построении карьеры. Школы также могут проводить просветительскую работу в области медиаграмотности и влияния исламофобии на женщин", - сказала Пашаева.

Она отметила, что Азербайджан является уникальным примером мультикультурализма.

"Азербайджан стал первой страной на Востоке, предоставившей женщинам право голоса в 1918 году. Эта традиция продолжается, и азербайджанская женщина демонстрирует свою силу повсюду", - добавила парламентарий.