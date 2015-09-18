​Депутат Милли Меджлиса нанял человека для завершения его Хаджа

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Депутат Милли Меджлиса Галиб Салахзаде выразил отношение к распространившейся информации о его возвращении в Баку, не завершив Хадж.

В интервью Report депутат сказал, что в настоящее время находится в Баку.

Он признался, что выполнил лишь некоторые действия хаджа: "Я нанял наиба для выполнения незавершенных мною действий. Шариат позволяет это. Согласно правилам, избранный в качестве наиба человек обязательно должен до этого совершить паломничество".

По словам депутата, он заплатил арабскому наибу, чтобы тот совершил незавершенные им действия. Парламентарий не стал называть выплаченную наибу сумму: "Этот вопрос касается его и меня, и называть сумму было бы неправильно".

Галиб Салахзаде отметил, что он совершал Хадж 27 раз.

Отметим, что Г.Салахзаде является депутатом от партии Ени Азербайджан из Сабунчинского второго избирательного округа №27. Его имя не было включено в список баллотирующихся на предстоящих 1 ноября парламентских выборах кандидатов от ПЕА. Некоторые сайты связывают его возвращение в Баку и незавершение паломничества именно с этим.

Г.Салахзаде является кумом председателя Управления мусульман Кавказа Аллахшукюра Пашазаде.