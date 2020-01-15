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Делегация УМК отбыла в Мекку для организации хаджа

Делегация УМК отбыла в Мекку для организации хаджа

Делегация Управления мусульман Кавказа (УМК) отбыла в Мекку для организации хаджа из Азербайджана в этом году.

По информации Report, делегация УМК вернется на родину через несколько дней. 

В ходе визита будут изучены нынешние условия саудовской стороны по поводу паломничества, определены отели, где будут оставаться паломники. 

После возвращения, на основе представления делегации в УМК будут рассмотрены нынешние цены, квота и другие условия. 

На будущей неделе также предусматривается объявить прием документов. 

Отметим, что в прошлом году на хадж из Азербайджана была выделена квота на 1 400 человек. Стоимость паломничества составляла 4 285 долларов. В этом году паломники тоже отправятся в хадж на самолетах. 

В Азербайджане паломничество (хадж) официально организует УМК. 

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