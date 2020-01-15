Делегация УМК отбыла в Мекку для организации хаджа

Делегация Управления мусульман Кавказа (УМК) отбыла в Мекку для организации хаджа из Азербайджана в этом году.

По информации Report, делегация УМК вернется на родину через несколько дней.

В ходе визита будут изучены нынешние условия саудовской стороны по поводу паломничества, определены отели, где будут оставаться паломники.

После возвращения, на основе представления делегации в УМК будут рассмотрены нынешние цены, квота и другие условия.

На будущей неделе также предусматривается объявить прием документов.

Отметим, что в прошлом году на хадж из Азербайджана была выделена квота на 1 400 человек. Стоимость паломничества составляла 4 285 долларов. В этом году паломники тоже отправятся в хадж на самолетах.

В Азербайджане паломничество (хадж) официально организует УМК.