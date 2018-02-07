Делегация из Ватикана прибудет в Азербайджан

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ В Баку 11 февраля пройдет церемония посвящения в сан епископа ординария Католической церкви Азербайджана Владимира Фекете.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Католической церкви в Баку.

Отмечается, что соответствующий обряд пройдет в здании Церковь Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. На церемонии примут участие делегации Католической церкви из Ватикана, а также из России и Грузии.

13 февраля в Баку также пройдет официальный прием по случаю торжества, в котором примут участие азербайджанские политики и общественные деятели.

Напомним, что в декабре прошлого года Ватиканом было объявлено, что Папа Римский Франциск соответствующим указом возвел в ранг епископа В. Фекете с титулярной кафедрой в Муниципе Азербайджана.