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    Делегация из Ватикана прибудет в Азербайджан

    В Баку 11 февраля пройдет церемония посвящения в сан епископа ординария Католической церкви Азербайджана Владимира Фекете

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ В Баку 11 февраля пройдет церемония посвящения в сан епископа ординария Католической церкви Азербайджана Владимира Фекете.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Католической церкви в Баку.

    Отмечается, что соответствующий обряд пройдет в здании Церковь Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. На церемонии примут участие делегации  Католической церкви из Ватикана, а также из России и Грузии.

    13 февраля в Баку также пройдет официальный прием по случаю торжества, в котором примут участие азербайджанские политики и общественные деятели.

    Напомним, что в декабре прошлого года Ватиканом было объявлено, что Папа Римский Франциск соответствующим указом возвел в ранг епископа В. Фекете с титулярной кафедрой в Муниципе Азербайджана.

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