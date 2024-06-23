Число умерших во время хаджа в Саудовской Аравии паломников превысило 1,1 тыс.

Число паломников, умерших в Саудовской Аравии во время совершения хаджа, превысило 1,1 тыс., из них больше половины были гражданами Египта.

Число паломников, умерших в Саудовской Аравии во время совершения хаджа, превысило 1,1 тыс., из них больше половины были гражданами Египта.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили источники в дипломатических представительствах нескольких арабских стран в Саудовской Аравии.

По данным собеседников агентства, во время хаджа умерли 672 египетских паломника, из которых только 31 человек имел специальную визу, выданную саудовскими властями. Остальные не были зарегистрированы в качестве паломников и совершали хадж нелегально.

Как отмечают источники, незарегистрированные паломники не могли воспользоваться кондиционированными помещениями для отдыха и были вынуждены совершать долгие переходы под открытым солнцем, избегая контрольно-пропускных пунктов, где сотрудники правоохранительных органов проверяли наличие хадж-визы. На фоне экстремальной жары паломники умирали из-за обострившихся хронических заболеваний и физического истощения. Подавляющее большинство случаев гибели зафиксировано среди пожилых людей.

В настоящее время около 100 человек числятся пропавшими без вести, в том числе 25 граждан Египта. Ранее сообщалось более чем о 800 пропавших без вести, многие из которых впоследствии вышли на связь с родными.