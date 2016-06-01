​Более 50 тыс. мусульман Индии требуют запретить практику развода

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Более 50 тыс. мусульман Индии подписали петицию с требованием запрета практики развода, известной как "тройной талак".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, правила развода у мусульман дают мужчине возможность расстаться с супругой произнесением слова "талак" (развод на арабском языке).

Супруги могут воссоединиться после того, как мужчина сказал это слово дважды, но после третьего раза брак разрывается окончательно и может восстановиться, только если женщина выйдет замуж за другого мужчину и разведется с ним. При этом некоторые богословы допускают возможность мужчине сразу трижды произнести слово "талак", таким образом прекратив брак мгновенно — это и есть "тройной талак".

Такая практика широко распространена в Саудовской Аравии. Но к ней прибегают и мусульмане Индии. Кроме того, с развитием современных технологий разводиться становится еще проще — достаточно отправить супруге сообщение посредством СМС или любого другого мобильного сервиса. Поэтому Движение мусульманок Индии (BMMA) направило в Национальную комиссию по делам женщин петицию с требованием запретить эту практику.

"Мы требуем прекратить практику разрыва брака устно и в одностороннем порядке – "тройной талак", — с этой целью мы собрали 50 тысяч подписей женщин и мужчин", — приводит Hindustan Times текст обращения.

По мнению обратившихся с петицией, "тройной талак" не соответствует положениям Корана, они называют его "гнусной практикой, которая разрушает жизни многих женщин и детей". Отмечается, что в петиции приведены примеры таких разводов в Индии.

По словам соосновательниц BMMA Нуриджаны Сафии Нияз и Закии Соман, "стремление к гражданскому равенству мусульман, как это закреплено в конституции, а также к справедливости и равенству для мусульманок базируются на догмах Корана".

"Процедура немедленного развода не упоминается в Коране. Более того, предусмотренная Кораном процедура требует девяностодневный процесс диалога, примирения и посреднических усилий, пока развод не станет возможным", — добавляют они.

Кроме того, BMMA настаивает на необходимости кодифицировать мусульманское право, регулирующее межличностные отношения. Они считают это своей долгосрочной целью, краткосрочная цель — запретить "тройной талак".

Впрочем, отмечают местные СМИ, не все богословы поддерживают эту инициативу, называя практику "священной". Хотя в некоторых мусульманских странах она запрещена, например, в Иране, Марокко, Иордании, пишет Indian Express.