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Более 16 млн паломников посетили Кербелу в ходе церемоний на Арбаин

Более 16 млн паломников посетили Кербелу в ходе церемоний на Арбаин Более 16 млн человек посетили гробницу имама Хусейна в городе Кербела в ходе траурных мероприятий, приуроченных к Арбаину.
Религия
29 сентября 2021 г. 05:55
Более 16 млн паломников посетили Кербелу в ходе церемоний на Арбаин

Более 16 млн человек посетили гробницу имама Хусейна в городе Кербела в ходе траурных мероприятий, приуроченных к Арбаину.

Как передает Report со ссылкой на агентство Fars, указанные цифры показала система подсчета, установленная на главном входе к святыне.

Отметим, что в нынешнем году из-за ограничений, связанных с коронавирусом, Багдад разрешил въезд только для ограниченного количества иностранцев.

Церемонии, приуроченные к траурной дате Арбаин ("сорок" в переводе с арабского языка) - сороковому дню с момента трагической гибели имама Хусейна в VII веке, - проходят каждый год в Иране и Ираке в соответствии с исламским лунным календарем. Главным событием традиционно является массовое паломничество к религиозным святыням, расположенным на иракской территории.

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