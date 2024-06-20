Боец ММА Джефф Монсон принял ислам

Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон принял ислам.

Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон принял ислам.

Как передает Report , об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Он отметил, что 19 июня произнес шахаду в Москве.

"Я осознанно принимаю ислам. Хочу быть плечом к плечу с моими братьями в это непростое время. Я много думал об этом, но это решительный шаг", - сказал Монсон.

Отметим, что 53-летний спортсмен является двукратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. Монсон в ноябре 2006 года уступил Тиму Сильвие в бое за титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Личный рекорд 60 побед, 26 поражений и 1 ничья.