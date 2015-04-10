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    Бакинской Высшей Школе Нефти подарили Священную книгу Коран

    Книга вручена на конференции на тему Роль молодежи в борьбе против религиозного радикализма

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) подарили Священную книгу Коран. От этом Report сообщили в отделе связи с общественностью БВШН.

    На проведенной в Бакинской Высшей Школе Нефти конференции на тему "Роль молодежи в борьбе против религиозного радикализма" видный ученый-востоковед, академик Васим Мамедалиев подарил БВШН переведенное и красиво оформленное издание Священного Корана.

    Книга была вручена ректору БВШН Эльмару Гасымову.

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