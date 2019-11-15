Бакинская епархия: Азербайджан - образец мирного сосуществования религий

Бакинский саммит религиозных лидеров показал, что у Азербайджана есть чему поучиться и перенять опыт в сфере мультикультурализма и толерантности. Об этом Report заявил глава пресс-службы Бакинской епархии Русской Православной Церкви, протоиерей Константин Пиманов.

"Азербайджан издревле является перекрестьем дорог с севера на юг, с запада на восток, и с давних времен так сложилось, что на территории Азербайджана проживает много национальностей, и здесь всегда было немало различных религиозных конфессий, направлений и течений. История продолжается по нынешние времена и проходящий в Баку второй саммит религиозных лидеров мира имеет очень огромное значение", - заявил протоиерей К.Пиманов.

"Думаю, что проходящий нынешней второй саммит, хоть и приурочен к 70-летия нашего досточтимого шейха (Аллахшукюра Пашазаде - ред.), действительно показывает насколько религиозные деятели очень вдумчиво стали подходить к вопросам межнациональных, межрелигиозных отношений. Азербайджан сегодня служит для всего мира - и для западного, и для демократических стран - образцом, показателем того, как могут мирно сосуществовать различные национальности и различные конфессии", - подчеркнул священнослужитель

Он процитировал общенационального лидера Гейдара Алиева о том, что "богатство Азербайджана в многонациональности".

"И, действительно, так и есть, тот курс, та политика, которая была взята Гейдаром Алиевым, проводится и сейчас - политика мультикультурализма, политика толерантности. Ильхам Алиев продолжает уверенно этот курс. Как мы видим в Азербайджане на протяжении всех этих лет не было ни одного дестабилизирующего фактора в отношении межнациональных и межрелигиозных отношений", - указал К.Пиманов.

По его словам, несмотря на то, что Азербайджан - светское государство, однако Конституция написана для представителей всех конфессий - мусульман, христиан, иудеев.

"Мы все граждане этой страны, мы все радеем за ее процветание, за ее развитие, и делаем все для того, чтобы Азербайджан процветал не только экономически, но и духовно", - сказал он.

"Нынешний саммит показывает то, что есть чему поучиться у Азербайджана, и что этот опыт можно перенимать и с достоинством нести по всему миру", - резюмировал К.Пиманов.

II Саммит религиозных лидеров мира состоялся в Баку 14-15 ноября. Он приурочен к 70-летию председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейха-уль-Ислама Аллахшукюра Пашазаде и 40-летию его пребывания в должности председателя УМК. На саммите приняли участие порядка 200 лидеров традиционных религий из разных стран.