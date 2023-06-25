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Азербайджанский институт теологии выпустил 50 студентов

Азербайджанский институт теологии выпустил 50 студентов В Азербайджанском институте теологии состоялся выпускной день, вуз окончили 50 человек
Религия
25 июня 2023 г. 12:44
Азербайджанский институт теологии выпустил 50 студентов

В Азербайджанском институте теологии состоялся выпускной день, в этом году вуз окончили 50 человек.

Как сообщает Report, на мероприятии присутствовали председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы, заместитель председателя Управления мусульман Кавказа Фуад Нуруллаев, исполнительный директор Фонда пропаганды нравственных ценностей Мехман Исмайлов и другие гости.

Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики, присутствовавшие почтили минутой молчания память шехидов.

Ректор Института Агиль Ширинов поздравил выпускников и пожелал им успехов в будущем.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİlahiyyat İnstitutundan 50 nəfər məzun olub

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