Азербайджанский институт теологии выпустил 50 студентов

В Азербайджанском институте теологии состоялся выпускной день, вуз окончили 50 человек

В Азербайджанском институте теологии состоялся выпускной день, в этом году вуз окончили 50 человек.

Как сообщает Report, на мероприятии присутствовали председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы, заместитель председателя Управления мусульман Кавказа Фуад Нуруллаев, исполнительный директор Фонда пропаганды нравственных ценностей Мехман Исмайлов и другие гости.

Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики, присутствовавшие почтили минутой молчания память шехидов.

Ректор Института Агиль Ширинов поздравил выпускников и пожелал им успехов в будущем.