Азербайджанские паломники в Мекке возвращены из аэропорта в отели

Баку. 30 сентябряr. REPORT.AZ/ "Согласно предоставленному нам графику первая группа паломников должна была вылететь в Баку в ночь на 29 сентября в 03.30. Поэтому эта группа выехала из отелей и приехала в аэропорт. Ответственность за невыполнение рейса несет компания Саудовской Аравии, так как перелеты осуществляет данная компания". Об этом Report сообщил заведующий отделом Управления мусульман Кавказа (УМК) Мугаддас Пайызов.

Он отметил, что в настоящее время представители УМК находятся среди паломников и пытаются решить их проблемы.

Директор УМК по делам в Саудовской Аравии Гамдулла Бабаев, руководящий группой паломников, сообщил Report, что он тоже должен был вернуться из Мекки 29 сентября, но оказался среди паломников, рейс которых задержался. По его словам, проблема решена и они проходят регистрацию в аэропорту: "Авиакомпания Саудовской Аравии, осуществляющая перелеты, решила проблемы. Прошлой ночью они разместили паломников в отели за свой счет. Состояние паломников, получивших солнечный удар, нормальное. Мы уже в аэропорту. Через час самолет с паломниками вылетит в Баку, а второй задержанный рейс состоится через 5 часов".