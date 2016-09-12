Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Выполнив необходимые обряды, азербайджанские паломники стали хаджи.

Об этом Report сообщил ответственный работник Управления мусульман Кавказа, член азербайджанский миссии хадж, хаджи Гамдулла Бабаев.

По его словам, группа азербайджанских паломников выполнила в палаточном городе Мина необходимые обряды и забросали шайтана камнями: "Затем паломники пришли в места забоя жертвенных животных. В Мина для паломников были созданы хорошие условия. Сейчас температура воздуха здесь достигает 45-46 градусов. Паломники чувствуют себя нормально, каких-либо серьезных проблем в их самочувствии нет".

Хаджи Гамдулла Бабаев отметил, что с группой азербайджанских паломников находится бригада врачей, одна из которых женщина.

Г.Бабаев подчеркнул, что 13 и 14 сентября паломники забросают шайтана камнями. 14 сентября также в Каабе будет совершен намаз хаджи: "От имени всех азербайджанских хаджи поздравляю азербайджанский народ с праздником Гурбан байрамы".