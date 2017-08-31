Азербайджанские паломники приступили к поклонению в Арафате - ФОТО

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Отправившиеся из Азербайджана в Саудовскую Аравию для совершения Хаджа находятся в долине Арафат.

Как сообщили Report в Управлении мусульман Кавказа, с прошлой ночи будущие азербайджанские хаджи переехали из отелей в Арафат и, молясь, вошли в состояние ихрама.

В информации сообщается, что состояние здоровья азербайджанских паломников хорошее: "В этом году в отличие от предыдущих для паломников разбиты более высокие, аккуратные и чистые шатры. Внутри каждого шатра имеются большие кондиционеры, условия очень хорошие. Паломники с азана к молитве зухр до вечерней молитвы совершат стояние в долине Арафат, а также намаз и будут молиться. После азана к вечерней молитве они выйдут из Арафата и отправятся в Муздалифу. В отличие от Арафата в Муздалифе нет никаких условий. Это пустое, каменистое место. Будущие хаджи в Муздалифе совершат стояние до восхода солнца, будут совершать поклонения. Утром паломники отправятся в Мину, оставят свои вещи и пойдут побивать шайтана камнями. От Мины до места побивания шайтана камнями расстояние в 3 км. После побивания шайтана камнями они вернуться и совершат жертвоприношение. После этого паломники постригут волосы и ногти, и выйдя из состояния ихрама, уже будут считаться хаджи".