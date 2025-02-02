Азербайджанские дипломаты посетили новую мечеть в Кремниевой долине

Дипломаты консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе посетили недавно открывшуюся мечеть Эртогрул Гази в Кремниевой долине.

Дипломаты консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе посетили недавно открывшуюся мечеть Эртогрул Гази в Кремниевой долине.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе азербайджанской дипмиссии в Калифорнии.

"Мы рады были посетить недавно открывшуюся мечеть Эртогрул Гази. Сердечно благодарим отделение [турецкого] Фонда Диянет в Кремниевой долине за искренний прием и гостеприимство. Благодарны членам общины за содержательные обсуждения", – отмечается на странице в соцсети Х Генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Напомним, что ранее азербайджанские дипломаты почтили память турецких коллег, ставших жертвами террориста из АСАЛА.